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NEVRA BAŞAK SAATLİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile 14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Eğirdir Oral B Triatlonu Genç Kadınlar B kategorisinde Nevra Başak Saatli 1’inci olmuştur.
Yıl içi yapılan yarışların tümünü 1’inci olarak bitiren Gelibolu Triatlon Spor Kulübü sporcusu Nevra Başak Saatli, 2021 yılı Genç Kadınlar B Kategorisini Türkiye Şampiyonu olarak tamamlamış ve Şampiyonluk kupasını almayı hak etmiştir.
-Didim Triatlonu 1’inciliği
-Avşa Triatlonu 1’inciliği
-Ordu Triathlonu 1’inciliği
-Balıkesir Triatlonu 1’inciliği
-Eğirdir Triatlonu 1’inciliği sonucu,
-Türkiye şampiyonluk kupası
Haber: Caner AKŞİT

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