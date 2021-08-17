NEVRA BAŞAK SAATLİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile 14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Eğirdir Oral B Triatlonu Genç Kadınlar B kategorisinde Nevra Başak Saatli 1’inci olmuştur.

Yıl içi yapılan yarışların tümünü 1’inci olarak bitiren Gelibolu Triatlon Spor Kulübü sporcusu Nevra Başak Saatli, 2021 yılı Genç Kadınlar B Kategorisini Türkiye Şampiyonu olarak tamamlamış ve Şampiyonluk kupasını almayı hak etmiştir.

-Didim Triatlonu 1’inciliği

-Avşa Triatlonu 1’inciliği

-Ordu Triathlonu 1’inciliği

-Balıkesir Triatlonu 1’inciliği

-Eğirdir Triatlonu 1’inciliği sonucu,

-Türkiye şampiyonluk kupası

Haber: Caner AKŞİT