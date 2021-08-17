Gelibolu’ya Yeni Devlet Hastanesi İstiyoruz Gönüllüleri STK’larla Toplantı Düzenledi

Gelibolu’ya Yeni Devlet Hastanesi İstiyoruz Gönüllüleri dün Sivil Toplum Örgütleriyle genişletilmiş bir toplantı düzenldi.

Toplantıya ;Gelibolu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği,Gelibolu Musiki Derneği,Kadınlar Derneği,Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği başkanları ve üyelerinin bir kısmı ile neden yeni bir devlet hastanesi istediklerini konuşarak, fikir paylaşımında bulundular. Gelibolu’ya Yeni Devlet Hastanesi İstiyoruz Gönüllüleri Sivil toplum kuruluşlarının yan yana güçlü olmas, dayanışması kendilerini gururlandırıklarını ifade etiller.

Aynı zamanda 25 Ağustos’taki toplantımıza gönüllü olmak isteyen herkesi bekliyoruz duyurusunda bulundular. Haber: Seda LİMAN ZENGİN