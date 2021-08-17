GELİBOLU SANAT MERKEZİ’NDEN ENEZ’DE TİYATRO GÖSTERİMİ

Gelibolu Sanat Merkezi Enez’de çocuklar için Drama Tiyatro Gösterimi düzenledi.

Enez Kaymakamlığı ; “Trakya Tiyatrolar Birliği ve Gelibolu Sanat Merkezi’nin desteği ile ilçemizdeki çocuklar için Drama Tiyatro Gösterim Etkinliği düzenlendi.

Çocuklarımızın gözlerindeki ışığın parlamasına vesile olan herkese teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN