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GELİBOLU SANAT MERKEZİ’NDEN ENEZ’DE TİYATRO GÖSTERİMİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Sanat Merkezi Enez’de çocuklar için Drama Tiyatro Gösterimi düzenledi.
Enez Kaymakamlığı ; “Trakya Tiyatrolar Birliği ve Gelibolu Sanat Merkezi’nin desteği ile ilçemizdeki çocuklar için Drama Tiyatro Gösterim Etkinliği düzenlendi.
Çocuklarımızın gözlerindeki ışığın parlamasına vesile olan herkese teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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