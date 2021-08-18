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KAYMAKAM KILINÇKAYA’DAN AFET BÖLGESİNE DESTEK ÇAĞRISI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Hakan Kılınçkaya , Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelere yönelik başlatılan “Ben de Varım” kampanyasına gerekli desteği vereceklerini belirtti.Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki sel nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyen Kılınçkaya , devletin, bu bölgelerdeki vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.
Yangın ve sel afetine destek vermek için banka hesap numaraları paylaşıldı.Destek verecek olanların bu hesap numaralarını kullanmaları aynı zamanda YANGIN yada SEL yazıp 1866’ya göndereceğiniz her SMS Bir SMS 10tl dir.Açıklamalarında bulunuldu.
Haber: Caner AKŞİT 

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