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GÜÇLÜ VE ALTUNAY’DAN ÖZACAR’A ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve Gelibolu’nun Huzurunu Koruyanlara Yardım ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Altunay, Başkan Özacar’ın misafiri oldu.
Özacar, nazik ziyaretleri için Güçlü ve Altunay’a teşekkür dileklerini iletti.
Haber: Ali GEZER

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