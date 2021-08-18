Gelibolu’ya Bir Darbe de KYK’dan

Gelibolu’da bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurt binası alel acele deprem riski var denilerek kapatılırken, hemen ardından aynı bina köprüde çalışan firmalardan birine verilerek buraya işçiler yerleştirildi.

Buda yetmezmiş gibi yine KYK ya ait Kız Yurdu da , pandemi bahanesiyle kapatıldı.

Kim bu memleketin sahibi..?

Allah’ını seven Gelibolu’ya sahip çıksın..!

Çanakkale’nin ilçeleri sadece Biga – Çan -Yenice – Ezine ve Bayramiç ‘midir.

Ey.! İç İşleri yetkilileri..

Gelibolu’yu Edirneye’mi, Tekirdağ’a mı bağlayında iyice kurtulun.. Ya da Köy Statüsüne alınız…

Şimdi, fakir fukaranın çocuğu buradaki Meslek Yüksek Okulu’na gelecek ve sayıca yetersiz olan özel yurtlarda yer bulamayınca 1200- 1500 TL’ye dairemi tutacaklar.?

Sizin çocuklarınız Amerika’da, İngiltere’de okurken bu garibanların çocukları nerede okuyacaklar.Bu yıl 900’ü geçen öğrenci sayısı yüzünden eğer kız yurdu açılmaz vede KYK erkekler için bir otelle kiralanıp, erkekler için yurt Gelibolu’da öğrenci sayısı da 500lere düşecek..

Sayın Ak Parti İlçe Başkanlığı, Yönetim Kurulu , Gençlik Kolları derhal bu konuyu halletmek için, hemen halletmek için seferberlik ilan ediniz ve Gelibolu esnafı sizden bunu bekliyor haberiniz olsun.

3 yıldır, FETÖ’nün Yurdu olarak bilinen b,naya hükümetin el koymasından itibaren yazı yazıp anlatıyoruz ne tuhaftır ki kimsenin kılı kımıldamıyor.

Burası yüzde 60 tamamlanmış bir yer plan – proje yapısı uygun yer.Çok ufak tadilatlarla ve en fazla 1-2 trilyon harcamayla bitirilebilecek bir yer , kimsenin umrunda değil..

Halkımızın Çanakkale Siyasetinin Gelibolu düşmanlığından tepkili , sanıyorlar ve diyorlar ki…

“Neden hep en son akıllarına Gelibolu geliyor, neden tüm ilçelerdeki onlarca yatırımlardan 10-15 yıl sonra Gelibolu’ya lütuf yapılıyor.”diyorlar.

Bir yılda bitecek bir iskele ancak 5 yıl sonra başladı.2023 gelmeden de biteceğine inanmıyoruz. Haber Merkezi