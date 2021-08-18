Ak Parti’de Bir İstifa Daha

Ak Parti’de Belediye Meclisine seçilen Sevda Hanım ‘dan sonra , Belediye Başkan Adayı Bülent Çetin’in istifası gelmişti.

Geçtiğimiz haftada Belediye Meclis Üyesi Tuncay Sezer’in e-devlet üzerinden istifa ettiği öğrenildi..

2019 Belediye seçimleri öncesi Ak Parti Belediye Meclisi üzerine yaptığımız bir yorumda, bu meclis sıralamasıyla seçimin kazanılamayacağını ve sıralamadaki meclis üyelerinin bazılarının da bir sonraki yapılacak seçime kadar bekleyemeyip, istifa edeceklerini; o günkü Ak Parti Başkanvekiline de yönetimine de söylemiştik..

Bir kez daha yanılmadık.Yeni istifalarda olabilir diyoruz..

Haber: Caner AKŞİT