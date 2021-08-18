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MHP’DE İLÇE BAŞKANLARI TOPLANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür’ün konukseverliliğinde, MHP Çanakkale İl Örgüt Başkanlığının düzenlediği istişare toplantısı yapıldı.Toplantıya İl Başkanı, İl Yöneticileri ile Çanakkale İlçelerinin İlçe Başkanları katıldılar.
Bir açıklama yapan İlçe Başkanı Büyükzöngür;
“İyi bir toplantı yaptık, toplantıda örgüt çalışmalarımızı değerlendirdik ve ülke sorunlarımızı görüştük.”dedi.
Haber: Ali GEZER

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