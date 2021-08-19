KAYMAKAMDAN TEMİZLİK AÇIKLAMASI

Kaymakam Kılınçkaya:

“Her hizmetin bir bedeli vardır.Bedel ödemek istemeyenler yüzünden temizlik hizmetleri engellenmeye çalışılıyor.Buna müsade edemeyiz.”dedi.

Üç yıl boyunca ücretsiz olarak köylerin ve yazlıkları çöpünü alan belediye, Güneyli’nin mücavir alandan çıkarılması üzerine köylerden de yazlıklardan da çöp almayı bırakınca, bir yıl önceden beri de köylerin çöpünü özel idare topluyordu.

İlçemiz çevresinde hızla çoğalan yazlıkların, başta Güneyli, Bolayır ve Koruköy sahillerindeki çöpünü toplamaya mevcut araç ve elemanlar yetmedi.

Özellikle Kurban Bayramında artan ve hala devam eden yazlıklardaki yoğunluk nedeniyle mevcut çöp toplama yeterli olmadı. Kaymakam Kılınçkaya Köylere Hizmet Götürme Birliğini toplayarak bir karar alınmasını istedi.

Toplanan komisyon her binadan ayda 20 TL olmak üzere yıllık 240 TL bir ücret alınması ve derhal bir çöp toplama kamyonu daha alınmasına yeteri kadar da eleman görevlendirilmesine, çöp toplanmasının aksatılmaması için çalışmalara derhal başlanmasına karar verdi.Bu karar yazlıklara iletilince bazı siteler kararı çok olumlu bulurken, bazı sitelerde de kıyamet koptu.

Kaymakam Kılınçkaya’yı bazı site temsilcileri tehdit ettiler.

Kaymakam Kılınçkaya;

“Bu benim bir tasarrufum ve kararım değil.Köylere Hizmet Götürme Meclisinin ve komisyonun toplanıp aldıkları bir karardır.Adilhan’dan Ilgardere’ye kadar 80 km’lik bir şeritteki yazlıkları ve 26 köyü (Çokal’dan Karainebeyli’ye kadar) en az 200 km’lik bir köy yol ağını eldeki ekiple ve araçla nasıl temizleyebiliriz.Sadece ayda 20 TL’lik bir destek istenmiştir.Kurulun aldığı karar böyledir.” dedi.

Gelibolu’da ve köylerde vatandaşımızın temiz bir çevrede , hijyenik yaşaması için her türlü tedbiri almakta bizim görevimizdir.”diyen Kaymakam Kılınçkaya önemli olan halk sağlığıdır diyor .Haber: Recep YÜZÜAK