NEDEN BEKLİYORSUNUZ..?

Dünkü gazetemizde çıkan “Depreme Hazır mıyız”

ve “Bir Darbe de KYK’den” başlıklı yazılarımız için ne diyorsunuz..?

Depreme dayanıksız kaç bina var sorusuna bir cevabınız var mı yoksa nasıl bir çalışma başlattınız.?

KYK ile ilgili girişimlere başladınız mı.?

Gelibolu esnafına da gelecek bin öğrenciyi de bir nebze düşünebildiniz mi?

Gelibolu’daki spor kompleksinin dışında hangi yatırımlar için ne düşünüyorsunuz?

Mesela Gelibolu’ya 300 kişilik bir devlet kreşi, bir Gençlik ve Sanat Kültür Merkezi (Çan’daki gibi) düşünüyor musunuz.?

Depremle ilgili çalışmaları başlatmayı düşünmeye mi başladınız yoksa gerek yok Cübbeli Hoca’nın dediği gibi dua yeter mi .?

Değerli bürokratlarımız, değerli siyaset kurumlarımız, yerel yöneticiler tüm sorumlulara sesleniyor ve soruyoruz.?

“Ne yapacaksınız.? ya da ne yapmayı düşünüyorsunuz.? lütfen konuşur musunuz.?Halkımız sizden cevap bekliyor…Haber: Recep YÜZÜAK