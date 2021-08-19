Marmara Bölgesi’ndeki denizin kıyısı olan kentlerde sadece bir kaç yerde bulunan en son teknoloji ile çalışan Gelibolu’nun tüm kanalizasyonlarındaki atık su ve pisliği, kimyasal atıkları temizleyerek kullanılabilir su haline getiren arıtma tesisini yaptığı için Belediyeye 258 bin TL ceza kesilerek derhal ödenmesi istendi.Gelibolu Belediyesi’nin İller Bankası’na 3 yıl önce 120 milyon TL ‘ye yaptırdığı ve 3 yıldır her ay 170 bin TL taksit ödediği 60 ay vadeli bu devasa tesis yapılırken yeri için ilgili bakanlıklara bildirilmesine rağmen 4 yıldır hiç sesleri çıkmayan bakanlık, bu muhteşem tesise neden ve şimdi 258 bin lira ceza kesti ki..?

Yapmayın beyler; yazıktır Gelibolu’ya , yazıktır burada yaşayanlara, bu ceza parası ile bu halka yapılacak bir çok hizmetin engellenmesimidir şimdiki maksadınız.

İtiş kakış yazık oluyor çimlere..!

Neymiş efendim, ekilebilir araziye yapılmış (!)

Trakya’da, Yarımada’da ekilemeyen nerede arazi var ki?

Yol aşkına 10 binlerce ekilebilir arazileri, en bereketli mümbit tarlaları, sulanabilir tarlaları ne hale getiriyorsunuz? Hiç kimsenin gıkı çıkmıyor da 40-50 dönüm yere böyle mükemmel bir tesis yapıldı diye ceza kesmek Geliboluluların canını yakıyor.

Marmara Denizi’ndeki onlarca Belediyenin kanalizasyonlarından, derelerinden sanayi zehirleri akarken bizim kentimizden denize kullanılabilir raporlu su atık tesisten tertemiz akarken gerçekten ne istiyorsunuz Gelibolululardan?

Evet Fatmagül’ün suçu ne..? Haber Merkezi