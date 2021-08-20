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Öğrenci Servislerinin Muayeneleri Tamamlandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince;Yeni eğitim-öğretim yılında Gelibolu ilçe merkezinde öğrenci taşımacılığı yapacak olan S plakalı servis araçlarının oluşturulan komisyon tarafından muayene ve kontrolleri yapıldı.

İlçemizde Zabıta Müdürlüğü ekiplerince belirli güzergahlarda başlayan denetimde, çeşitli köylerden ilköğretim ve ortaöğretim okullarına taşıma yapan Okul Servis Araçları Yönetmeliğine göre inceleme yapıldı.
İlçemizde öğrenci servis taşımacılığı yapan araçların uygunluk kontrolleri, denetleme komisyonu tarafından yapılarak, eksiklikleri belirlenen araç sahiplerine, eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.
Sürücü ve rehber görevlilerine uyarıların ve bilgilendirmelerin yapıldığı denetimlerde ayrıca araçların bakım ve temizliği, araç muayeneleri, sürücülerin yaşı, sahip oldukları sürücü belgeleri ve gerekli diğer dokümanları kontrol edilerek tutanak tutuldu..Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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