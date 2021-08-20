Sahiller Doldu Taştı

Saros’un plajları doldu taştı.Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken Saros plajlarına akın eden yazlıkçılar sabah erken saatlerinde plajlara akın ettiler.Hafta içi olmasına rağmen plajlarda yoğunluk yaşandı.

İlçemizde de kalabalığın yoğunlaşması gözlerden kaçmadı.

Hava sıcaklıklarının geçen haftaya oranla bir kaç derece düşmesi yazlıkçıların denize girmesine engel olmadı.Sahillerde adım atacak yer kalmadı.Tatilciler erken saatlerden itibaren sahillere akın etti.

“İNŞALLAH SALGINA DAVETİYE ÇIKARMIYORUZDUR”

Saros’da tatil yapan Ayşen Taşdemir “Son sekiz yıldır tatilimizi hep Saros’da geçiririz ancak ilk kez bu kadar yoğunluk gördük.Bugün sahiller kilitlendi, adım atacak yer oturacak yer bulmak mümkün değil, turizmci açısından elbette güzel bir durum, ancak inşallah salgına davetiye çıkarmıyoruzdur” diye konuştu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN