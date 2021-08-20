KUR’AN-I KERİM OKUMAYI ÖĞRENEN ÖĞRENCİLER İÇİN KUTLAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Gelibolu Müftülüğü sosyal medyada yaptığı paylaşımda; “Hacızâdeler Camii’nde yaz kursumuza katılıp Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilerimiz için kutlama etkinliği düzenlendi.

Fatma Ergüç ve Aysel Çiftçi hocalarımıza teşekkür eder, öğrencilerimize de her daim başarılar dileriz.” İfadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER