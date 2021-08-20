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KUR’AN-I KERİM OKUMAYI ÖĞRENEN ÖĞRENCİLER İÇİN KUTLAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Müftülüğü sosyal medyada yaptığı paylaşımda; “Hacızâdeler Camii’nde yaz kursumuza katılıp Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilerimiz için kutlama etkinliği düzenlendi.
Fatma Ergüç ve Aysel Çiftçi hocalarımıza teşekkür eder, öğrencilerimize de her daim başarılar dileriz.” İfadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER

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