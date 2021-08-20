Gelibolulular Toplantıya Davetli..!

Gelibolu’ya Yeni Devlet Hastanesi İstiyoruz Gönüllüleri 25 Ağustos 2021Çarşamba Günü İs Adamları Derneği Sosyal Tesisleri- İdris’in Yeri’nde 18:00-21:00 saatleri arasında Gelibolu Halkı’da davetli olarak genişletilmiş toplantı düzenleyecek.Gelibolu’ya Yeni Devlet Hastanesi İstiyoruz Gönüllüleri açıklamalarında;

“SEVGİLİ GELİBOLULULAR VE GELİBOLU DOSTLARI DAVETLİMİZSİNİZ!

Günden güne gelişen ve buna paralel birçok yeni ihtiyacın ortaya çıktığı güzel bir memlekette yaşamaktayız.

Yeni yapılan, yakın gelecekte hizmete girecek köprünün ve karasal ulaşım olanaklarının da artmasıyla, büyük bir nüfus artışı ile karşılaşmamız kuvvetle muhtemeldir.

Çok vakit geçmeden; altyapıdan şehir içi ulaşımına, eğitimden istihdama geliştirilmesi gereken birçok projeye ihtiyaç duyacağız. Bunlardan çok daha önemli olan ve aslında hayatımızın olmazsa olmazı sağlık hizmetleri konusunda da acil olarak bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Fiili olarak 2 hastane binasına sahibiz.

2008 yılında açılmış olan Devlet Hastanesi Binası ve 2003 yılında açılmış olan, Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi ek binası. Ancak hem her iki hastanenin ayrı yerlerde bulunması hem de mevcut fiziki durumlarının gelişmeye açık olmaması sebebiyle; sağlık hizmetlerinin sağlanmasında gözle görülür bir azalma yaşandığını üzülerek gözlemliyoruz.

Zaman zaman hastane kadrosundaki azalmalardan ya da teknik eksikliklerden dolayı tercih edilmemesi gibi sebeplerle; ne yazık ki hatırı sayılır Gelibolulu Keşan ve Çanakkale’de sağlık hizmeti almak zorunda kalıyor.

Neredeyse Gelibolu’da doğan çocuğun kalmadığı, insanların başka yerlerde şifa aradığı, hastanemizde yaşanan eksikliklerin hep geçici olarak çözüldüğü bu durumun artık son bulmasını istiyoruz.

En temel hakkımız olan sağlık hizmetlerinden, en kaliteli biçimde kendi memleketimizde yararlanmak istiyoruz. İsteklerimizi dile getirirken ve kampanya süreci boyunca; geçmişte hastanede yaşanan kötü tecrübelerden ve sağlık çalışanlarını rencide edecek bireysel yaklaşımlardan da uzak duracağımızın altını çizmek isteriz.

Bu amaçla bir araya gelen bizler; yeni, modern, Gelibolumuza yakışır, gelişime açık, tam 150 yataklı bir devlet hastanesi istiyoruz. Yatak kapasitesi beraberinde uzman doktor ataması zorunluluğu da getireceğinden ilk etapta doktor değil tesis talep ediyoruz. Tam kapasite bir hastaneye doktor ataması zorunlu olacaktır.

Konuya duyarlı tüm hemşehrilerimizle ve Gelibolu dostlarıyla birlikte, sesimizi tüm yetkililere duyuracak bir kampanya oluşturmak için yola çıktık. Ve ziyaretlerimize başladık.

Sürece katılmak isteyen tüm Gelibolu halkını, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerini ve Siyasi Parti temsilcilerini 25 Ağustos 2021 Çarşamba Günü İs Adamları Derneği Sosyal Tesisleri- İdris’in Yeri’nde 18:00-21:00 saatleri arasında bir araya gelmek üzere davet ediyoruz.”açıklamalarında bulunarak bu toplantıya tüm Geliboluluları davet ediyorlar.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN