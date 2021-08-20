TURAN LAPSEKİ’DE TOPLANTIYA KATILDI

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Belediye Başkanlığı’nın ilçe yöneticileriyle yaptığı toplantıya katıldı.Lapseki’deki yatırımların ve ilçe özelindeki çalışmaların değerlendirildiği toplantının ardından açıklamalarda bulunan Turan, son günlerde konuşulan göçmen sorununa değindi. Kılıçdaroğlu’nun “sınır namustur” çıkışına tepki gösteren Turan, şunları kaydetti:”Göçmen sorunu dünyadaki adaletsiz düzenden kaynaklanıyor. Bugün Orta Doğu, Afganistan başta olmak üzere güven ve istikrar ortamının tesis edilmemesinden kaynaklı bir göçmen sorunu var. Elbette göçmen sorununun tek nedeni bu değil. Ama tüm dünyanın, sözüm ona medeni dünyanın bu konuya samimiyetle yaklaşması lazım. Barış ortamının olmadığı coğrafyalarda yaşanan trajedilerden tüm insanlık sorumludur. Bugün herkes Aylan Bebek fotoğrafı etrafında birleşmiş durumda. Ama çoğunun samimiyeti sorgulanıyor. Bugün yeni bir düzene, dünyanın 5’ten büyük olduğunu gösteren bir nizama ihtiyaç var. Ülkemizde de göçmen konusu gündem. Ancak olaya insani yaklaşmakla beraber çeşitli adımlar da atılıyor. Birkaç gün önce de yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenler sınır dışı edildi. Uluslararası platformlarda tüm dünyanın bu soruna bir çözüm bulması için irademizi ortaya koyuyoruz. Bununla birlikte ülkemizde malum kesimler, göçmenler konusunda provokasyon ve toplumsal huzursuzluk peşinde. Göçmenlerin geri gönderilmesini istemek başka bir şey, onları hedef haline getirmek, milletimizi provoke etmeye çalışmak ayrı bir şey. Amaçları 84 milyon olarak birliğimizi, beraberliğimizi bozmak. Yoksa dertleri ne göçmenler ne de mülteciler.Şimdi de Kılıçdaroğlu, hepimiz için önemli olan ‘sınır namustur’ sözünü çirkin siyasetine alet ediyor. Elbette sınır namustur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sınırlarını koruyor. Güvenlik güçlerimiz, Mehmetçiklerimiz kahramanca görevlerini yerine getiriyor. Bir kere bu sözü kullanırken, hiç mi sınırda gözünü kırpmadan bekleyen askerimiz aklına gelmez. Bu devlet adabı değil. Bugün ‘Sınır namustur’ diyenler, dün ‘Sınırımızda komşumuz PYD olsun’ diyorlardıTürkiye, tüm kurumlarıyla tedbirlerini almış durumda. Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planları, neredeyse Avrupa’yla aynı sayıda 20 geri gönderme merkezimiz, Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi kurulması, geri kabul anlaşmaları gibi birçok adım atıldı. Özellikle son yıllarda, bazı yıllar 500 bine yakın düzensiz göçün önüne geçilmiş, devlet bu konuda tam anlamıyla teyakkuzda olduğunu resmi verilerle göstermiştir. Bununla birlikte tüm kurumlarımızın daha hassas olması gereken bir süreç var. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin huzurunun bozulmasına asla izin vermemeliyiz.