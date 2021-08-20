Kaymakam Kılınçkaya Şarköy’e Atandı

İlçemizde dört yıldır görev yapan Kaymakam Kılınçkaya komşu ilçemiz Şarköy Kaymakamlığına atandı.Önceki gün gece yayınlanan kaymakamlar kararnamesinde ilçemize de Manisa Gördes Kaymakamı Bekir Abacı atandı.

Görev yaptığı dört yıl içinde vatandaşlarla olan iletişimleri mükemmel olan Kılınçkaya ilçemizden 15 gün sonra ayrılarak, yeni görev yeri Şarköy’de görevine başlayacak.

Kaymakam Kılınçkaya’nın ilçemizden ayrılışı vatandaşlar arasında üzüntüye neden oldu.Bazı siyasiler yaptıkları yorumda Kaymakam Kılınçkaya’nın ilçeden gitmesi konusunda bir yıldan beri siyasi girişimlerde bulunulduğunu belirttiler.

Kaymakam Kılınçkaya’ya yeni görev yerinde sağlıklı ve başarılı görevler diliyor, ilçemizde bulunduğu dört yıl süre içerinde verdiği yansız ve tarafsız hizmetlerinden dolayı kendisini kutluyoruz. Haber: Recep YÜZÜAK