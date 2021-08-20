“YÜREKLERE SÜRÜYORUZ”

Ülkemizde Marmaris ve Manavgat gibi afet bölgelerine bir destekte Gelibolu Motosiklet Derneği’nden geldi.

Gelibolu Motosiklet Derneği Marmaris ve Manavgat bölgelerine Marmaris Belediyesinin ihtiyaç listesi dahilinde olan ihtiyaç malzemelerini Aras Kargo’nun da desteğiyle afet bölgesine gönderdiler.

Gelibolu Motosiklet Derneği “TMP çatısı altında Marmaris ve Manavgat yangınlarında teknik desteklerde bulunduğumuz yangın esnasında gerekli bir çok malzeme gönderdiğimiz Marmaris’e evleri yanan yeni ev malzemeleri gereksinimi olan yurttaşlarımız için Marmaris Belediyesi ihtiyaç listesi dahilinde GELİBOLU MOTOSİKLET DERNEĞİ olarak hazırladığımız ARAS KARGO destekleri ile göndereceğimiz malzemeler umarız birilerinin yaralarını sarmaya yardımcı olur . Ülkemizde yaşanan tüm afetler de bütün İki teker sevdalıları gibi derneğimizde her zaman zarar gören vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Birleşerek varoluruz . GELİBOLU MOTOSİKLET DERNEĞİ Yüreklere Sürmeye devam edecektir . Destek veren vesile olan herkese binlerce teşekkürler.”mesajını ilettiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN