Kaymakam Kılınçkaya Yazlıkçıları Uyardı

İlçemiz Kaymakamı Kılınçkaya sahillerde bazı yazlıkçıların yazlıklarının önüne denk gelen kumsallara devamlı olarak bıraktıkları şezlong ve şemsiyeleri toplattırarak;

“Bu kumsallar tüm halkımıza ait yerlerdir.Bazı yazlıkçı misafirlerimiz kamuya ait olan bu yerleri kendi topulu yerleriymiş gibi sahiplenmektedirler.Herkese ait olan sahillerde şezlong ve şemsiyelerle şahısların yer sabitlemesi mümkün değildir.Denize geldiklerinde beraberinde getirip, şezlonglarını koyabilirler ama buradan giderkende o şezlonglarını beraberinde evlerine götürmek zorundadırlar.”dedi.

“ÇÖP KONUSUNDA DUYARLI OLALIM”

Kaymakam Kılınçkaya sezlong konusunda vatandaşları uyardıktan sonra çöpler konusunda da vatandaşları uyardı etrafa rastgele atılmış çöpler de halk sağlığı açısından zararlı olduğunu aynı zamanda çevre kirliliğine de sebebiyet verdiğini belirterek vatandaşlarımız çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalı”dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN