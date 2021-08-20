“BUGÜNÜN VE YARININ MİMARLARI GENÇLERİMİZ İLE GURUR DUYUYORUZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, YKS’de sayısal puan türünde 32. olan Çanakkale Fen Lisesi öğrencisi Mete Damar’ı tebrik etti. Eğitimde yapılan yatırımların öneminin altını çizen Turan; “Her alanda yapılan yatırımlar ve hizmetler önemli. Söz konusu çocuklarımız ve gençlerimizin eğitim ve öğretimi olunca bu önem bir kat daha artıyor. Bizler sadece bugünü değil yarınları da düşünen bir medeniyetin mensuplarıyız. Biliyoruz ki ‘Güçlü Türkiye’ yolunun mimarları bugünün gençleri. Çanakkale’miz, son 20 senedir eğitim ve öğretim altyapısı anlamında, okullarımızın güçlendirilmesi ve yenilenmesi çalışmalarında adeta çağ atladı. Gençlerimizin ve çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için gece gündüz demeden bu alandaki çalışmalarımıza Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte devam ediyoruz. Öte yandan biz bu çalışmaları yaparken gençlerimiz de bizlerin göğsünü kabartmaya devam ediyor. YKS sayısal puan türünde 32. olan Çanakkale Fen Lisesi öğrencisi Mete Damar evladımızı ve ailesini telefonla arayarak tebrik ettik. Başarılarının devamını diliyoruz. YKS, gençlerimizin hayatlarında önemli bir aşama olmasına rağmen bu sınav hiçbir evladımızdan önemli değil. Mete kardeşimiz gibi ilimizdeki okullarda öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinden, YKS’de ilk bine giren 15 öğrencimizi de ayrıca tebrik ediyoruz. Bu uzun maratonda evlatlarımızın yanında olan ailelerine, öğretmenlerine ve ilgili kurumlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.