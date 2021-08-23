Turan İl Genel Meclisi Başkanı Önder’i Ziyaret Etti

Ziyarete ilişkin konuşan Turan; “Çok kıymetli İGM Başkanımız Nejat Beyi ziyarete geldik. Bunu hem Nejat Beye hayırlı olsun ziyareti olarak değerlendiriyoruz hem de şehrimizin temel meselelerini görüşmek için bir aradayız.

Nejat Beyle yeni Meclis Başkanlığı döneminde çok uyumlu bir şekilde görüşerek yolumuza devam ediyoruz. İl Genel Meclisindeki kayıp yıl olarak değerlendirdiğimiz son 2 yılı geride bıraktık. Çünkü Vali Beyin, ‘bütçeyi tekrar görüşün’ demesinden sonraki nezaketsiz tavır başta olmak üzere ‘ben başkanım her şeyi yaparım’ anlayışının ne kadar yanlış olduğu, ne kadar yersiz olduğu tekrar görülmüş oldu. Taşlar yerine oturdu. Tekrar hizmet etmek isteyenlerin, Çanakkale sevdalılarının daha dengeli, daha sağduyulu bir üslupla yola devam etme imkanı bulundu. Bugün AK Parti ve MHP’nin desteklediği adayımız ile beraber yeni dönemde çok önemli işler yapma vaadimiz var. Köylerimizin sorunları başta olmak üzere, şehrimizin temel meselelerini değerlendireceğiz. Son 3 yılı, seçimsiz dönemi hizmet yılı olarak değerlendirmek istiyoruz. Derdimiz, polemik yapmak, kavga yapmak değil; tam aksine son 2 yılda polemikten, kavgadan, gerginlikten beslenen insanlara ‘iş nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış’, ‘devlet adamlığı nasıl olurmuş’ bunu göstermek. Biz geçtiğimiz günlerde Ülgür Gökhan’ı ziyaret ettik. Şehrimizin tüm meselelerini, hangi siyasi parti olursa olsun görüşmeyi bir görev biliyoruz. Ancak bu iyi niyetimize rağmen, el uzatmamıza rağmen, İl Genel Meclisi’nde geçen dönem bunları maalesef göremedik. Köylerin meseleleri değerlendirilirken, ‘kime oy verdi’ diye bakıldı. Bütçe planlaması yapılırken hiçbir hassasiyet gözetilmedi. Her şeye rağmen belki hata da olabilir. Bütçeden sonra Vali beyin uyarısına nezaketen bir göz atıp öyle gönderebilir. Bunu bile yapmaktan aciz olan bir anlayışla maalesef Çanakkale karşı karşıya kalmıştı. Geldiğimiz yerde taşlar yerine oturdu, su yolunu buldu. Tekrar çok tecrübeli, tüm ömrünü siyasete vermiş biriyle beraber yol yürüme imkanı bulduk. Bu saatten sonra vizyonu ortaya koyarak çok daha iddialı işler yapmak durumundayız. Zaten ilçe ilçe, köy köy geziyoruz. Meclis kapandığı günden beri buralardayız. Gezilerimizin hemen hemen hepsinde de Sayın Başkanımız zaten var. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak beraber çalışmaları planlıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Bu daha başlangıç, ümit ediyorum gelinen yer çok daha iyi olacak.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi