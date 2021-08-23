Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’nün Mutlu Günü

İlçemiz Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü önceki akşam prensi Yusuf’un sünnet düğününü yaptı.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili ve Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan düğünü şereflendirerek, anne babayı tebrik etti ve Allah evlendirmesini de göstersin diyerek temennilerini bildirdi.

Düğüne beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, GESTAŞ Genel Müdürü ve Gelibolu Yarımadası Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in de katıldığı düğünde Belediye Meclis Üyesi Olcay Üstün ve parti yönetim kurulu üyelerinden bazıları ile bazı köy muhtarları bulundular.

Düğüne saat 22:00’de katılan Ak Parti Grupbaşkanvekili Bülent Turan saat 23:00’te beraberindekilerle birlikte ayrıldı.

Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı sünnet düğünün de coşkuda büyüktü.Bizde Büyük Zafer Ailesi olarak anne babayı tebrik ediyoruz. Haber Merkezi