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30 Afgan Mülteci Yakalandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 30 Afgan Mülteci ilçemizde yakalndı.
İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nde bulunan ağaçlık bölgede kalabalık bir grup gören inşaat işçileri durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler 2’si çocuk 30 kişiyi çamların altında buldu.
Kimlik tespitinin ardından sağlık kontrolü için Gelibolu Devlet Hastanesi’ne götürülen kaçaklar işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.Haber: Caner AKŞİT

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