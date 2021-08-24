Turan’dan , Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Keser’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan: “Çanakkale’miz her alanda olduğu gibi sağlık alanında da adeta çağ atladı. Hemşehrilerimiz, artık tedavi olmak için başka ilçelere gitmeye gerek duymuyor. 56 kara ambulansı, 1 deniz ambulans ve 1 helikopter ambulans ile toplamda 58 ambulans ve 30 acil sağlık hizmetleri istasyonu bulunuyor. 2002 yılında Çanakkale’mizde hizmet veren ambulans sayısı sadece 3’tü. Sağlık alanında meydana gelen büyük dönüşümün önemi, salgın döneminde daha iyi anlaşıldı. Bununla birlikte salgın dönemi başta olmak üzere, daima büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık kahramanlarımıza müteşekkiriz. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanan Op. Dr. Hasan Keser’e yeni görevinin hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.Haber Merkezi