Köy Düğünleri Hızlandı

Pandemi nedeniyle iki yazdan beri doğru dürüst yapılamayan köy düğünleri köylünün hasat mevsiminin de gelmesiyle birlikte, ağustos ayında hızlandı.

Önümüzdeki ayda itibaren Kasım sonuna kadar devam edecek olan düğünlerin büyük bir bölümü köylerde yapılacak. Köylü vatandaşlarda köylerindeki tek sosyal etkinlik olan düğünleri özlemişler.

Geçtiğimiz hafta sonu Yeniköy’ün sevilen esnaflarından ve Otobüs İşletmecisi İrfan Tok’un oğlunun evlenme düğününde Yeniköy’lü gençlerde iki yıldır devam eden düğün hasretlerini köyün ilkokulunun bahçesinde çeşitli müzikler eşliğinde doyasıya eğlenerek gidermeye çalıştılar.

Yeniköy’de yapılan bu düğüne civar köylerden de katılım yüksek olunca düğünde okul bahçesi halay çekmeye adeta dar geldi.

Gençlerin geç saatlere kadar eğlendikleri düğünde iki gece ard arda süren kına gecesi ve düğün büyük ilgi gördü. Bundan sonra da kasım ayına kadar köy düğünlerinin devam etmesi bekleniyor.

Haber: Recep YÜZÜAK