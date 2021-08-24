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TEKİRDAĞ’DA GÖKBÜET SU BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar’ın Birlik Başkanlığını yürüttüğü Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği,Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ev sahipliğinde TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz’ün de katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Şarköy bölgesindeki hatlarla ilgili değerlendirmede bulunuldu.
Haber: Hilal GEZER

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