Afet Bölgesine desteğe giden ekipler ilçemize geri döndü .
Gelibolu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda;
“Karadeniz’deki sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalara destek vermek için kombine kanal açma aracımızla birlikte giden personelimiz görevlerini tamamlayarak ilçemize geri döndü.
Başkanımız Özacar, afet sonrası Sinop Ayancık’ta gayret gösteren personelimize teşekkür etti.” İfadelerine yer verildi. Haber : Caner AKŞİT
AFET BÖLGESİNE DESTEĞE GİDEN EKİPLER, KENTE GERİ DÖNDÜ
Afet Bölgesine desteğe giden ekipler ilçemize geri döndü .