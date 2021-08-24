EĞRİTAŞ SİTESİNDEKİ ÇOCUKLARDAN ÇYDD’YE DESTEK

İlçemiz Eğritaş Sitesi’ndeki Çocuklar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne destekte bulundular.

Kendilerinin yaptıkları bileklikleri, takıları, kitaplarını satışa sunarak elde ettikleri gelirleri eğitime destek olarak Gelibolu ÇYDD Şubesi’ne bağışladılar. ÇYDD Gelibolu Şubesi Başkanı Gönül Balkan; “

Bu güzel yüreklere nasıl hayran olmayalım.Gözlerim yaşardı, kazandıklarını derneğin hesabına yatırdılar bugün.

Biz ne güzel bir toplumuz,çocuklarımız gençlerimiz,özümüz bir cevher gibi..

Umudumuzu tazelediniz,yüreğimizi ısıttınız çocuklar,sizin için ne yapsak azdır.” ifadeleriyle bağışta bulunan çocuklara teşekkürlerini iletti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN