YANGIN HİDRANTLARI FELAKETİ ÖNLEDİ

Ortaköy- Kavakköy arasında saat 13:30’da başlayan yangın iki saatte kontrol altına alındı.Yangın haberinin alınması üzerine Gelibolu Belediyesi Kavakköy Belediyesi ve Evreşe Belediyesi itfaiyeleri ile su vidanjörleri ile hızla yangına müdahale ettiler.

Kuvvetli poyraz rüzgarı ile hızla yayılan yangın Gelibolu Belediyesi’nin 10 gün önce Gökbüet Barajı’ndan Kavakköy’e giden su hattından uzatarak orman içine yapmış olduğu iki adet yangın hidrantlarından alınan hızlı sularla yangını da kısa sürede kontrol altına almak mümkün oldu.

Gökbüet Su Birliği Başkanı Mustafa Özacar Gelibolu Hududları içndeki ormanlara yangına karşı yapımına başladığı su noktalarından daha 10 gün önce yapmış olduğumuz itfaiyelere su verecek olan yangın hidrantları işimize yaradı ve yangının iki saat kontrol altına almasını sağladık dedi.

Başkan Özacar ; “Aynı şekilde Güneyli, Ocaklı, Yeniköy’den Eceabat’a giden su şebekesi üzerinde de bu tür orman yangınlarına karşı su hatlarını kuracağız dedi.

Yangının iki saat içerisinde kontrol altına alınmasına büyük katkı sağlayan bu su hindrantları sayesinde belediyelerden gelen itfaiyeler 10 dakikanın içerisinde sularını doldurarak, geri dönebildiler.Bunu bütün yarımada üzerinde yapmak istiyoruz.”dedi.

20 dönüm alan zarar gördü

Karadan ve havadan yapılan müdahalelerin ardından yangın söndürüldü. Yaklaşık 20 dönüm alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Haber: Recep YÜZÜAK

•

Haber: Recep YÜZÜAK