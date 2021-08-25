Köy Yollarına Yama Yapılıyor!

İl Özel idaresi ilçemize bağlı Bolayır köy yollarına sıcak asfalt yaması yapıyor!

İl Özel İdaresi, yol şube müdürlüğüne bağlı ekipler, İlçemize bağlı Bolayır köy yollarına sıcak asfalt ile yama çalışması yapıyor.

Ağustos ayı içerisinde yolların yama yapan ekipler, bugünlerde Bolayır altı yoluna sıcak asfalt yaması yapıyor.

Araçların yaz mevsiminde Bolayır altı köy yolunu sık kullanmalarından dolayı yıpranan ve çukurlaşan yol İl Özel İdaresi işçileri tarafından sıcak asfalt çalışması yapılarak çukur alanlar yama yapıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN