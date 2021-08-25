Gelibolu Cemevi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden Aşure İkramı

Gelibolu Cemevi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği dün ilçemiz İskele Meyanında aşure ikaramında bulundu.

Muharrem Ayı dolayısıyla Gelibolu Cemevi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen aşure dağıtımına katılan Başkan Özacar, bu etkinliğin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diledi. Haber: Ali GEZER