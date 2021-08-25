GÜNCEL HABERLER 

Gelibolu Cemevi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden Aşure İkramı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Cemevi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği dün ilçemiz İskele Meyanında aşure ikaramında bulundu.
Muharrem Ayı dolayısıyla Gelibolu Cemevi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen aşure dağıtımına katılan Başkan Özacar, bu etkinliğin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diledi. Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Özacar Ankara Katliamında Hayatını Kaybedenleri Andı

buyukzafer 0

Eğitim Gören Bayanlara Sinema Faaliyeti

buyukzafer 0

Bugün Koronavirüs Denetimleri Yapılacak

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.