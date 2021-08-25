Turşuluklar Tezgahları Süslüyor

“Kış aylarında taze görünümleriyle sofraları süsleyen turşuların kurulma zamanı başlıyor.”

Turşuluklar Pazar tezgahlarına çıktı. Sofra vazgeçilmezlerden olan turşudan mahrum kalmak istemeyenler turşuluklarını almak için dün Salı Pazarı’ndaydı. Kışlık hazırlığına çoktan başlayan vatandaşlar şimdi de turşu kurmak için salatalık, lahana, domates, karnabahar, kelek alışverişine çıktı.

Yaz mevsiminin bittiği bugünlerde kışlık hazırlıklarına devam ediliyor. Turşulukların bu hafta tezgâhlara çıkmasıyla turşu kurmak isteyenler alışveriş için Salı Pazarı’nı seçti.

Turşuluklardan salatalık, acur, kelek, domates, biber kilosu 5 lira satılıyor.

Pazarcı tezgahtarları , turşulukların iki hafta boyunca uygun fiyata satılacağını fakat daha sonra fiyatlarda artış olacağı konusunda vatandaşı uyarırken 1,5 ay sonra turşuluk sezonunun kapanacağını da belirttiler

Haber: Seda LİMAN ZENGİN