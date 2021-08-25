GELİBOLU İCRA DAİRESİ’NDEN 2013 model Mercedes-Benz E-250 CDI icradan satılıktır

Dosya numarası: 2021/149 TLMT -İlan Numarası ILN01436302’dir.

1.İhale Tarihi : 04/10/2021 günü, saat 10:45 – 10:50 arası

2.İhale Tarihi : 26/10/2021 günü, saat 10:45 – 10:50 arası

İhale Yeri: GAZİSÜLEYMANPAŞA MAH. AYDIN SK. TUTUMLAR YEDİEMİN DEPOSU GELİBOLU

2013 Model Mercedes – Benz E-250 CDI Özellikleri:39TC776 Plakalı , 2013 Model , MERCEDES-BENZ Marka , E-250 CDI 4 FM FL Tipli , 65192431773150 Motor No’lu , WDD2120821A850172 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah , 263.784 KM de ,anahtar ve ruhsatı mevcut, iç döşemler deri ve iyi durumda, lastikler sağlam orta seviyede, sunroof mevcut, kaporta durumu: muhtelif yerlerinde ufak çizikler ve kaporta kusurları mevcut bulunmakla genel anlamda iyi durumda olan otomobil

Değeri: 550.000,00 TL

Detaylı bilgi için: https://www.ilan.gov.tr/ilan/838494/vasita/otomobil/2013-model-mercedes-benz-e-250-cdi-icradan-satiliktir