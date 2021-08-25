Turan Çanakkale’de Kütüphane ve Bir Dizi Açılışa Katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Merkez’de Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi, AFAD Hizmet Binası, Yahya Çavuş Kuran Kursu toplu açılış programına katıldı. “Çanakkale’miz artık küçük projelerle, gündelik polemiklerle değil, çok daha büyük projelerle anılmaya başlandı.” diyen Turan, “1915 Çanakkale Köprümüz bitmek üzere. 86 tabliyeden 30 tanesi bağlandı. İnşallah Aralık ayında yavaş yavaş karşıya, Çanakkale’mizi Asya’dan Avrupa’ya bir daha bağlayıp büyük bir keyifle geçeceğiz. Bazı samimiyetsiz siyaset, STK, samimiyetsiz basın ve iş insanı yaklaşımı Çanakkale’mize çok zaman kaybettirdi. Çanakkale’de polemik, kavga değil; iş yapalım istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu ülke her türlü polemiğe ve ufak hesaba rağmen yola devam etmeye çalışan, büyüyen bir ülke. Bize IMF’siz bir ülke olmaz dediler. Bugün, son 12 ay ihracatımız 200 milyar doları aşmış durumda. Bize pandemiye rağmen, esnafın sıkıntılarına rağmen; büyüyemezsin dediler. OECD rakamlarına göre Çin’den sonra büyüyen 2. ülke olduk. Önceden savunma sanayi diye bir kalem bilmezdik. Bizler kibrit kutusu üzerinde Türk Malı yazdığını hatırlıyoruz. Bugün İHA’larda, SİHA’larda, füzelerde, korvetlerde ve daha birçok teknolojik üründe Türk Malı yazıyor, Türk mühendislerinin imzası var. 2002 yılında 62 savunma sanayi projesi yürütülüyorken, bugün bu sayı 750’nin üzerinde.

Tabi konjonktürel sorunlarımız var. Bugün Afganistan’daki krizden kaynaklı birtakım problemlerle karşı karşıyayız. Türkiye’miz bin yıllardan beri göç yollarında. Burası özel bir bölge. Özel bir ulaşım aksı. Avrupa’nın Asya’nın, Orta Doğu’nun tam merkezinde. Biz sınırlarımızı kollasak da korusak da bazı sıkıntılarımız var tabii ki, farkındayız. Asla huzursuzluğa, olağanüstü bir probleme izin vermeyeceğiz. Ancak bilinmeli ki, 2019 yılında yaklaşık 500 bin düzensiz göçmen geri gönderildi. Geçen yıl yine 122 bin göçmen geri gönderildi. Son yıllarda 20 geri gönderme merkezi kuruldu. Avrupa’nın toplamında 21 tane var. Ama buradan yola çıkarak bazı siyasilerin, ‘Türkiye, ABD ve İngiltere ile anlaştı’ deyip bir haber sitesi kaynaklı haberi kendi siyasetlerine alet etmelerini de şaşkınlıkla karşılıyoruz. BBC Türkçe, söz konusu haberi kaldırdı, yetmedi özür diledi. İlgi kurumlar yalanladı. Ama bizim siyasilerin açıklamaları halen ortada duruyor. Oysa isteriz ki siyasi polemik, tartışma baş göz üstüne olsun. Ama milli meselelerde, temel konularda, özellikle yurt dışı meselelerinde asla yanlış yapmamayı, ülkemizi üzen bir şey yapmamayı tavsiye etmek durumundayız. Mavi Vatan’da, Libya’da, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Azerbaycan’da duruşumuz ortak olmalı, beraber olmalı. Ama ‘ormanlar yansın da iktidar zarar görsün’ zihniyetine düşecek bir anlayışın Türkiye’ye faydası olmadığı kanaatindeyim. Ayasofya Camii açılınca, doğal gaz bulununca sevinmek hiç kimseyi iktidar yanlısı yapmaz. Ortak meselelerde seviniriz, ortak sorunlarda üzülürüz. Buna dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum.

3600 ek gösterge meselesi bizim Parti programımızda zaten var olan, sözümüzün geçerliliğini koruduğu özel bir konu. Şimdiye kadar söz verip de yapmadığımız hiçbir mesele kalmadı hamdolsun. Uzlaşılan Toplu Sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Meclisin açılmasından sonra tüm teknik detayları ile çalışarak, sendikalar, Bakanlık ve vekillerimiz ile bir araya gelerek bir teklif haline getirmeyi, bu teklifin de gecikmeden yasalaşmasını ümit ediyoruz.

Kamu çalışanlarımıza Bakanlığımızın ve sendikaların uzun görüşmeleri sonucunda büyük bir oranda zamda anlaşıldı. 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları yüzde 30 ile 35 arasında değişiyor. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik. Bu, son dönemin en iyi oranda kamu çalışanlarımıza verilen rakamı oldu. Sendikalara da Bakanlığımıza da bu saygın görüşmelerden, uzlaşıdan dolayı teşekkür borcumuz var.”

Programlara Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çanakkale AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AK Parti Çanakkale İl Başkan Vekili Ömer Faruk Göktürk, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Belediye Meclis Grup Başkanvekili Esra Yüksel, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdürü Alper Yancar ile çok sayıda davetli katıldı.