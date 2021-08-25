Yine Benzinlik Çıkışında Kaza

Trafiğin yoğunlaştığı Ağustos ayında meydana gelen kazalarda benzinliklerden çıkışlara dikkat edilmeyince kazalarda arttı.

Dün de ilçemize 3 km mesafedeki bir benzinlikten kontrolsüz yola çıkan 17 AY 013 plakalı otomobil, Keşan istikametine seyreden 17 RT 853 plakalı kamyonetle çarpışınca kamyonette bulunan Gökhan Mercan ile Murat Aktaş ve otomobil sürücüsü A.Arabacıbaşı yaralandılar.Yaralılar Gelibolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yoldan çıkıp tarlaya ağır asırlı olarak düşen kamyonet ile orta refüşün üzerine çıkan otombil polisin aldığı önlemlerle kısa sürede kaldırıldılar. Polis ekipleri kazanın hemen 5 dakika sonrasında olay yerine gelerek yolun kapanmaması için büyük çaba harcayarak başka bir kazaya meydan vermemek için büyük çaba sarfettiler.

Geçtiğimiz hafta içinde de yine iki kaza benzinlikten çıkışlarda kontrolsüz çıkış yapılması sonucunda meydana gelmişti.Tüm şoförleri bu konuda uyarıyoruz.

Haber: Recep YÜZÜAK