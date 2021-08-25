Çardak Panayırına Gelibolululardan Yoğun İlgi

Haftasonu başlayan Çardak Panayırı vatandaşların sıcak havaya aldırmadan panayıra akın etmesi panayır esnafının yüzünü güldürdü.

Akşamları daha da kalabalıklaşan Çardak Panayırı vatandaşları eğlenceye akın ettirdi.

Ücretsiz olarak hareket eden Çardak motorlarında ise izdiham yaşandı.

Vatandaşlar panayıra yoğun ilgi gösterirken bazı tezgahların önünden geçmek için büyük çaba gerektirdi. Panayırda tekstil ve ev eşyalarının uygun fiyata satışa sunuldu.Panayır esnafı sıcak havaya rağmen panayırdan oldukça memnun kaldı.

Panayırda kurulan lunaparkta çocukların ve kendini çocuk hisseden yetişkinlerin gözdesi oldu.Atlı karınca,çarpışan arabalar, gondol, şans oyunları, balerin gibi eğlence aktiviteleri ile çocuklar eğlenceli ve renkli dakikalar geçirdiler.

EĞLENCE KORONAYA DAVETİYE ÇIKARMASIN.!

Panayırda çoğu esnaf kazanırken ,eğlenceye katılan vatandaşlar koronayı unuttu.Çoğu vatandaşın ve hatta çocukların maskesiz gezmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yolculara ücretsiz olarak hareket eden Çardak Motorlarında Gelibolulular panayıra motorda adeta balık istifi gibi gidiyorlar.Hal böyle olunca mesafe ve hijyenden bahsetmek pekte mümkün olmuyor.

Özellikle çocukların kalabalığın arasında maskesiz ve hijyenden uzak tutulmasıda koronaya davetiye çıkarıyor.

Maske , mesafe ve hijyeni elden brakmayalım.Eğlence koronaya davetiye çıkarmasın.! Haber: Seda LİMAN ZENGİN