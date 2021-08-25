GELİBOLU’YA YENİ DEVLET HASTANESİ İSTİYORUZ GÖNÜLLÜLERİ TOPLANDI

Kendilerine “Sevgili Gelibolulu Dostları” adını veren bir grup vatandaş bir araya gelerek ilçemize yeni bir hastane yaptırmaya çalışıyorlar.

Hastane yaptırmak isteyen grup, 150 yataklı modern ve tüm doktorların tam olacağı bir hastane sloganıyla yola çıktılar.

Bu gruba hastane baştabip yrdımcısı Dr.Ömer Faruk Mutan’da öncülük yapıyor.Gelibolu’da bu gruba ;

“Gazcılar(!) adını taktığını söyleyen Dr.Ömer Faruk Mutan;

“Gelibolu’ya doğalgazı getiren bu grupla yola çıktım (!) diyen Dr.Mutan’ın 2023 Belediye seçimlerinde başkan adaylığına hazırlandığı iddiaları vardı.Dün bu toplantıda da kendini tanıtırken ben siyasetçiyim, Kepez’de Belediye Başkanlığı yaptım, Sağlık Müdürlüğü yaptım.Siyaset yapmaya da devam edeceğim diyerek Mutan’la ilgili Gelibolu’da Belediye Başkan Adaylığı söylentilerine adeta sinyal çaktı.

Gelibolu Dostları adını kullanan bu grubun konuşmacılarının büyük çoğunluğunun yazlıkçı olarak Gelibolu’ya gelenlerden ve burada yaz döneminde yaşadıkları görüldü.

Zaman zaman konuşmalara müdahale eden Dr.Ömer Faruk Mutan Çan’da 140 yataklı, Biga’da 180 yataklı, Ezine’de 120 yataklı hastane var. Neden Gelibolu’da 150 yataklı hastane olmasın? Mutlaka Gelibolu’da bunu hak ediyor.Biz isteyiciyiz ve her platformda bu isteğimizi dile getireceğiz dedi.Platforma katılanların büyük çoğunluğunun Gelibolu Platformu Üyeleri olduğu görüldü.

Bir vatandaşın Gelibolu’da; “ Ne seçilmişler, ne atanmışlar hizmet yapıyor.Sözüne karşı çıkan bir vatandaşın da söz alarak;

“Ben 2005’ten beri Gelibolu’da yaşıyorum.Eşimin rahatsızlıkları var. Ne zaman Belediye Başkanından bir yardım istesek gece- gündüz demeden herkese yardım ediyor ve her türlü maddi, manevi desteği veriyor.”demesi üzerine Faruk Mutan tekrar müdahale ederek, vatandaşın Belediye Başkanını savunmasını ve yaptığı sağlık yardımlarının konuşulmasını engellemesi de Mutan’ın gerçekten siyaset yaptığının işareti olarak, doğrulanması olarak görüldü.Haber Merkezi