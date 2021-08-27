02-07 Ağustos 2021 tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş kentinde yapılan Genç Yıldızlar Okçuluk Avrupa Şampiyonasında ferdi 1’incilik, takım 1’incilik, karışık takım 1’incilik; toplamda 3 birincilik alarak Avrupa Şampiyonu olan Eren Kırca, ayrıca üç kategoride birinci olduğu için yarışmanın en çok altın madalya kazanan sporcusu olmuştur.
Ayrıca 09-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Polonya’nın Wroclov şehrinde yapılan Okçuluk Dünya Şampiyonasında dünya 3’üncüsü olmuştur.
Kaymakam Kılınçkaya milli gururumuz Eren Kırca’yı tebrik ederek, başarılarının daim olması temennisinde bulundu
MİLLİ SPORCU KIRCA KAYMAKAM KILINÇKAYA’YI ZİYARET ETTİ
02-07 Ağustos 2021 tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş kentinde yapılan Genç Yıldızlar Okçuluk Avrupa Şampiyonasında ferdi 1’incilik, takım 1’incilik, karışık takım 1’incilik; toplamda 3 birincilik alarak Avrupa Şampiyonu olan Eren Kırca, ayrıca üç kategoride birinci olduğu için yarışmanın en çok altın madalya kazanan sporcusu olmuştur.