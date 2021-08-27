MİLLİ SPORCU KIRCA KAYMAKAM KILINÇKAYA’YI ZİYARET ETTİ

02-07 Ağustos 2021 tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş kentinde yapılan Genç Yıldızlar Okçuluk Avrupa Şampiyonasında ferdi 1’incilik, takım 1’incilik, karışık takım 1’incilik; toplamda 3 birincilik alarak Avrupa Şampiyonu olan Eren Kırca, ayrıca üç kategoride birinci olduğu için yarışmanın en çok altın madalya kazanan sporcusu olmuştur.

Ayrıca 09-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Polonya’nın Wroclov şehrinde yapılan Okçuluk Dünya Şampiyonasında dünya 3’üncüsü olmuştur.

Kaymakam Kılınçkaya milli gururumuz Eren Kırca’yı tebrik ederek, başarılarının daim olması temennisinde bulundu