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MİLLİ SPORCU KIRCA KAYMAKAM KILINÇKAYA’YI ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

02-07 Ağustos 2021 tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş kentinde yapılan Genç Yıldızlar Okçuluk Avrupa Şampiyonasında ferdi 1’incilik, takım 1’incilik, karışık takım 1’incilik; toplamda 3 birincilik alarak Avrupa Şampiyonu olan Eren Kırca, ayrıca üç kategoride birinci olduğu için yarışmanın en çok altın madalya kazanan sporcusu olmuştur.
Ayrıca 09-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Polonya’nın Wroclov şehrinde yapılan Okçuluk Dünya Şampiyonasında dünya 3’üncüsü olmuştur.
Kaymakam Kılınçkaya milli gururumuz Eren Kırca’yı tebrik ederek, başarılarının daim olması temennisinde bulundu

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