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Balıkçılar ‘Vira bismillah’ demek için 1 Eylül’ü bekliyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala “Vira bismillah” demek için 1 Eylül’ü bekliyor

.Su ürünlerinde av yasağının 15 Nisan’da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeni av sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla, ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılacak balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.Yasağın kalkmasına sayılı günler kala hareketlilik arttı. Ağlarını onaran ve teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılar, yeni sezonda bol balık beklediklerini söyledi.
“Geçen yıl müsilajdan dolayı sezonu erken kapattık”
Kral Balıkçılık İşletme Sahibi İbrahim Erdoğan , Uzun yıllardır balıkçılık yaptıklarını belirterek, sezon yaklaştıkça hazırlıkların hızlandığını söyledi.
Denizle buluşmalarına günler kaldığını vurgulayan Erdoğan , “Geçen yıl müsilajdan dolayı sezonu erken kapattık. Yeni sezona müsilajsız başlayacağız inşallah. Hamsi, istavrit var palamuttan daha haber yok. Şimdi son hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah sorunsuz kazasız bir yıl geçiririz. Bereketli bir sezon bizi bekliyor. Sardalya, hamsi ve istavrit bol olur. Bu yıl geçen sezon yaşanan sıkıntıları yaşamazsak müsilaj gibi. Vatandaşlarımızın yüzünü balıkla güldürürüz inşallah” şeklinde konuştu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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