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Özacar’dan Büyük Taarruz’u Anma Yıldönümü Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Büyük Taarruz’un 99.Yıldönümünde bir mesaj paylaştı.Özacar ; “Kurtuluş Savaşı’nın en önemli mücadelelerinden biri olan BüyükTaarruz’un 99.yıldönümünde ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Hilal GEZER

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