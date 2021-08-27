Özacar’dan Büyük Taarruz’u Anma Yıldönümü Mesajı

Özacar Büyük Taarruz’un 99.Yıldönümünde bir mesaj paylaştı.Özacar ; “Kurtuluş Savaşı’nın en önemli mücadelelerinden biri olan BüyükTaarruz’un 99.yıldönümünde ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Hilal GEZER