ÖZACAR “30 AĞUSTOS, İNANCIN, BERABERLİĞİN, ÖZGÜRLÜĞÜN, EMPERYALİZME DİRENİŞİN DESTANIDIR

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, “Bu büyük zafer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yükselişindeki en sağlam yapı taşıdır. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99.yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, 30 Ağustos’un Türk ulusunun Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanının tarihi olduğunu vurguladı.

Başkan Özacar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gelibolu topraklarında kazanılan zaferin yarattığı yüksek motivasyonun ardından Gazi Meclisin sevk ve idaresiyle kurulan ve yönetilen ordumuzun ve milletimizin kazandığı zaferin yıldönümündeyiz.

İnönü’de, Eskişehir’de, Kütahya’da, Dumlupınar’da, Kocatepe’de destanlar yazan, İzmir’in dağlarında çiçekler açtıran, bağımsız bir vatan ve demokratik bir Cumhuriyetle kucaklaşmamızı sağlayan başta Atatürk olmak üzere cesur, özverili, birbirine kenetlenmiş atalarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramının yıldönümünde saygı, minnet ve şükranla anıyor, bayramımızı sevinçle kutluyorum.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Gelibolu Yarımadasında ‘Çanakkale Ruhu’ ile başlayan ve sonrasında Samsun’da, Havza’da, Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’da ve nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte Ankara’da ortaya konulan tavır Kurtuluş Zaferimizin müjdecisi olmuştur. Bu tavır ve bu eşsiz ruh bugün daha fazla anlaşılmalı ve yaşanmalıdır. Bu ruhun özünde; çalışmak, azim, cesaret, kararlılık, birlik ve beraberlik yatmaktadır. Zaferi kazandıran ruh bu ruhtur. Tüm bunlar tarifsiz bir millet ve vatan sevgisiyle anlaşılabilir. Sinesinden kahramanlar çıkarmayı çok iyi beceren bir milletin, dünya konjonktüründe tekrar saygın ve güçlü olmasının sırrı da budur. Bizler Gelibolulular olarak bu ruhu anlamış olmaktan onur duyuyoruz.

Her türlü misli olanakla mücadele eden Kuva-i Milliye Kahramanlarımız ve Kurtuluş Savaşı destanını yazanlar, bize emeklerinin, özverilerinin ve canlarının karşılığı olarak demokratik, bağımsız bir Cumhuriyet bırakmışlardır. Bu büyük zafer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yükselişindeki en sağlam yapı taşıdır. O nedenle de üzerimize yüklediği sorumlulukların bilincindeyiz. 30 Ağustos; inancın, beraberliğin, özgürlüğün, emperyalizme direnişin destanıdır. Bu sorumlulukla vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla başta büyük kahraman, Ulu Önder, bizi tutsaklıktan kurtaran lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla ve minnetle anıyorum. Kurtuluş savaşı kahramanlarımızın aziz ruhları önünde saygıyla eğiliyorum. Geçmişten bugüne ülkemiz için mücadele ederek büyük özverilerde bulunmuş parlak mazimizin her bir ferdini en iyi dileklerimle anıyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun.”