Gelibolu Sağlık Hizmetleri Destekleme ve Güçlendirme Derneği’nden Başhekim Demirca’ya Ziyaret

Gelibolu Sağlık Hizmetleri Destekleme ve Güçlendirme Derneği Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Başhekimi Burak Demircan’ı ziyaret ederek hastaneyle ilgili bilgiler aldılar.Gelibolu Sağlık Hizmetleri Destekleme ve Güçlendirme Derneği “Değerli Başhekimimiz Sn.Burak Demircan’ı ziyaret ederek Hastanemizle ilgili bilgiler aldık samimi hoşgörü ve Sevgiyle İnsanlarımızın sağlığına dokunabilecek ihtiyaçların giderilmesi için birlik beraberlik içinde çalışmalara başlayacağız .

Sıcacık samimi dopdolu muhabbetiyle Dernegimize güç veren Başhekimimiz

Sn.Burak DEMİRCAN beye teşekkür ederiz.

HERŞEY SAĞLIK İÇİN”ifadelerine yer verdiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN