Atansakta Göreve Devam!

Son dakika golüyle Şarköy Kaymakamlığına atanmayı yapsalar da işini her zaman olduğu gibi severek yapan ilçemiz kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Bolayır’da sahillerde başlattığı işgalleri ortadan kaldıran çalışmalarının ardından, genel temizlik harekatını da başlatarak yine halkın takdirini kazandı.

Geliboluluların da son aylarda tercih ettiği Baklaburnu Sahilleri pırıl pırıl oldu.

Kaymakam Kılınçkaya’nın 1 yıldır alınmasını isteyenlerin ısrarları sürünce, son dakika tayin listesine alındı ve Şarköy’e atandı.

Geçtiğimiz Perşembe Günü, Bolayır Plajlarında başlattığı genel temizliklerin de yapılmasını takdirle karşılayan vatandaşlar gazetemize yaptıkları açıklamada; “ Kılınçkaya’nın buraya verdiği önemi yeni gelen kaymakamımızın da vereceğine inanıyoruz.”dedileri.

Gelibolu’dan buraya gelen birçok vatandaş ta poyrazlı havalarda Hamzakoy’da denize giremiyoruz burasını tercih ediyoruz.Bu yıl buraya yapılan temizlikler de fırdatçı işgalcilerin engellenmesi de çok iyi oldu.Hem bu sahillerdeki yazlıkçılar hem de Gelibolu’dan gelenler rahatlıkla Saros’da denize girebiliyoruz.”dediler.

Kendisiyle görüştüğümüz Kaymakam Kılınçkaya yetersiz olan konteynerların tamalandığını sahil boyunca yeterli konteyner getirildiğini ve her gün sahilden çöplerin alınması için yeterli araç ve işçi istihdamının da sağlandığını söyledi.

Kaymakam Kılınçkaya bir çok işsiz olan ve sıkıntılı durumdaki roman vatandaşlarımızın da sahillerin temizliğinde çalıştırılarak kendilerine iş sahası açıldığına dikkat çekti.

Özel Haber: Recep YÜZÜAK