“ŞEHİTLERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ RAHMETLE VE SAYGIYLA YAD EDİYORUZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı.

“30 Ağustos, tarihinde eşsiz zaferler olan, bağımsızlık onurunu hiçbir zaman bırakmamış ve teslimiyeti asla kabul etmemiş aziz milletimizin tüm dünyaya ilan ettiği bir zaferdir. Büyük Taarruz, en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yakılan bağımsızlık ve kurtuluş ateşi, aziz milletin dirayeti ve şanlı ordumuzun cesareti ile tüm Anadolu’yu sarmıştır. Emperyalist güçlere, imkansızlıklara, yorgunluklara rağmen bu güçlü yürüyüşün, imanlı duruşun sonucu zafer olmuş, bu güzel vatan bizlere ecdadımızdan miras kalmıştır. Biz de ecdadımızdan aldığımız bu ilhamla daha güçlü yarınlar için kararlı yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ülkemiz her alanda rüştünü ispat ederken, özellikle bağımsızlık noktasında attığı adımlar ile dünyada ve bölgesinde söz sahibi olmaya, mazlumların ve sessiz milyonların sesi olmaya devam ediyor. Ecdadın bize bıraktığı bu mirasın kıymetini bilmeli, milli birlik ve beraberliğin önemini hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Manevi duygularımızı yeniden kabartan bu özel gün hasebiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu güzel vatanı miras bırakan tüm ecdadımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Bu vesileyle Çanakkaleli hemşehrilerimizin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.”

Haber Merkezi