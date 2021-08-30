MHP İlçe Başkanı Büyükzöngür’ün 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

MHP Gelibolu İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı yayınladı.Büyükzöngür mesajında ;

“99 Yıl önce Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan Kurtuluş Mücadelesi 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zirveye taşınmıştır.

30 Ağustos, Türk vatanını tahakküm altına almak isteyen Türk düşmanlarının bozguna uğratıldığı kutlu bir gün olarak tarihe geçmiştir.

Türk milleti istiklal ve istikbaline sahip çıkmış, kendi geleceğine bizzat kendisinin yön vereceğini kahramanlığı ile göstermiştir.

30 Ağustos zaferiyle; 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Limanı’nda imzalanan teslimiyet antlaşması ve 10 Ağustos 1920’de dayatılan Sevr ihaneti Dumlupınar’da tarihin çöplüğüne atılmıştır.

Bu zaferle aziz milletimiz Türk/İslam düşmanı odaklara haddini bildirmiş, Anadolu’yu ilelebet bir Türk yurdu olarak belgelemiş ve belleklere yerleştirmiştir.

Türksüz millet, milletsiz vatan, vatansız insan yığını planlayanlar geldikleri gibi def edilmişlerdir.

İstiklalimize kara çalmaya, itibarımıza leke düşürmeye cüret eden iç ve dış karanlık mihraklar hak ettikleri ibretlik dersi almışlardır.

Bilinmesi gerekir ki; 30 Ağustos ruhu Türk milli vicdanında hala dünkü gibi canlıdır.

Ülkemize karşı, dışarıdan sahnelenen küresel ve bölgesel ayak oyunlarına, içeriden bu ayak oyunlarında destek olan ve fonlanan işbirlikçilerine karşı 30 Ağustos şuuruyla hareket edip beka ve birliğimizi tehdit eden riskli gelişmelere karşı tedbir almamız acil bir zarurettir.

Siyasi ve ekonomik bekamızı üst düzeyde tehlikeye atan zincirleme oluşum ve operasyonları engellemek Türkiye Cumhuriyeti Devleti için var oluş meselesi, hayat ve varlık mevzusudur.

Ecdadımızın kahramanlık ve fedakârlıkları, bizlere emanet ettikleri milli ve manevi kazanımların yaşatılması hem övüncümüz hem de muhafaza konusunda yeminli olduğumuz tarihi görevler arasındadır.

Bu Aziz millet Son dönemlerde Türk milleti aleyhine olacak şekilde içerideki 5.kol faaliyeti yürütenler ile birlikte gittikçe daralan küresel emperyalist çemberi kıracak basiret ve yeterliliktedir.

Zillet ruh emperyalist emeller taşıyan Türk ve İslam düşmanları ile birlikte ülkemiz ve milletimiz üzerinde yanlış hesaba yeltenmemeli, sabrımızı daha fazla test etmeye kalkışmamalıdır.

Aziz Türk milleti dün olduğu gibi bugün ve yarın da bekasına sahip çıkacak, aziz vatan üzerinde sinsi plan yapanların tezgâhlarını bozarak başlarına geçirecek cesaret ve dirayettedir. Bu böyle bilinmelidir. Bunu anlayamayanlar tarih okumalı ve Aziz Türk milletinin neler yapabileceğini hesap etmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Ne Mutlu Türk’üm diyene.”Haber: Caner AKŞİT