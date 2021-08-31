BÜYÜK ZAFERİN 99.YILI

İlçemizde 30Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları; 2.Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı’na Kaymakam Hakan Kılınçkaya, 2.Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın çelenk sunumu ile başladı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Personel Üstteğmen Tayfun Taş yaptı.Konuşmanın ardından çelenk sunma töreni sona erdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN