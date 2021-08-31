Millet İttifakı’ndan Alternatif Kutlama!..

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ilçemiz iskele meydanında ata anıtı önünde Millet İrtifakı’ ndan çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törende CHP,İYİ Parti, DP ve Saadet Partisi Atatürk Anıtına çelenk sundular.

Ardından sırasıyla konuşmalar gerçekleşti.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak konuşmasında; “30 Ağustos Zaferi ile kurulan ve Türk Milleti’nin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyet’i devletinin vatan ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönünde inanç , istek ve ideallerimizi bir kez daha ifade ederek Zafer Bayramımızı kutluyoruz.

Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen bir ulus’a da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk Milletinin ordusu ile birlikte yüce Atatürk’ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destenıdır.

Kahraman atalarımızdan aldığımız güç ile birlikte Yüce Atatürk’ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

Kahraman atalarımızdan aldığımız güç ile büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

30 Ağustos Türkiye’nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesi sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı bir zaferdir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zaferin 99.Yıldönümünde Cumhuriyet’e, demokrasiye, laikliye, tam bağımsızlığa, insan haklarına, barışa ve özgürlüğe olan inancımızı, her zamankinden daha güçlü bir şekilde ifade etmek için buradayız.Bundan sonra da sizlerle birlikte burada olmaya devam edeceğiz.

Başkomutanlık ünvanı savaş meydanlarında savaşarak alınır. Bizim tek baş kumandanımız vardır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Cumhuriyet ile sorunu olanlar, Atatürk’e saldıranlar boşuna uğraşmayın , başaramayacaksınız. Atatürk ismini tabelalardan sökseniz de kalbimizden sökemeyeceksiniz. Atatürk Ebediyen kalbimizde yaşayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle ; başta Türkiye Cumhuriyeti ‘inin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi ve günümüzde terör eylemlerinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçleri mensuplarımızı ve hayatlarını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”sözlerini ifade etti.Konuşmaların ardından Millet İttifakı’nın çelenk sunma töreni sona erdi. Haber: Ali GEZER