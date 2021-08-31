GELİBOLU MUSİKİ DERNEĞİ KOROSU ÇANAKKALE’DE TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ VERDİ

Gelibolu Musiki Derneği , Nazlı Giral’ın proje koordinatörü olduğu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanlığı ile Zeka Oyunları Eğitim Derneği tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Mangala Turnuvasının , Anadolu Hamidiye tabyası Çanakkale Savaşları tarih müze bahçesinde , 27 Ağustos akşamı düzenlenen ödül törenine konser vermek üzere davet edildi .

Mangala turnuvası , Çanakkale Halk Eğitim Merkezi , Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Gelibolu Musiki Derneği tarafından da desteklendi .

Mangala turnuvası ödül töreninde ;

* Engelliler ( zihinsel , işitme , görme ve bedensel ) ,

* Normal gelişim gösteren çocuklar(8- 17 yaş ) ve

* 65 üstü bireyler kategorilerinde birinci olanlara ödülleri verildi .

Ödül töreninden sonra ise Gelibolu Musiki Derneği korosu sahne aldı , dernek Çanakkale’deki bu konsere dernek başkanı ve koro şefi Orhan Selçuk yönetiminde 1 koro şefi , 10 müzisyen , 6 erkek ve 9 kadın korist olmak üzere 26 kişilik bir ekip ile katıldı

Gelibolu Musiki Derneği korosu 14 Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi ve dinleyicilerden büyük bir beğeni aldı …

Konser , şef Orhan Selçuk ve koro tarafından ortaklaşa söylenen ve tüm seyircilerin de iştirak ettikleri Çanakkale Türküsü ile sona erdi …

Not : Mangala, bir Türk zeka oyunu olan Köçürme; dünyadaki yaygın adıyla Mankala oyunudur. Gaziantep, Urfa, Hatay gibi illerde oynanan Köçürme oyununun adıdır. Türkiye’de son yıllarda türetilen Köçürme oyunu Mangala adıyla piyasaya sürülmüştür.Haber: Seda LİMAN ZENGİN