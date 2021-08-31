Köylere Hizmet Götürme Birliği Yoğun Bir Temizlik Seferberliği Başlattı

Bolayır Sahillerini pırıl pırıl yapan Kaymakam Kılınçkaya önceki günde Güneyli Sahillerini temizlettirdi.

Güneyli’de eksik olan konteynerları da tamamlatan Kaymakam Kılınçkaya ; “bütün sahillerimiz Gelibolu’ya yakışır biçimde pırıl pırıldır, tertemizdir.

Benden sonra

göreve başlayacak olan arkadaşımız da aynı titizlikle sahillerimize

gereken hassasiyeti gösterecektir.

Gelibolu tüm Dünya’nın tanıdığı tarih ve kültür şehridir.Biz de bir nebze olsun kaymakamlık olarak elimizden gelen dikkati gösteriyoruz.Yalnız bu sahilleri kullanan halkımızdan da bir ricamız var onlarda

oturup, kalktıkları yerleri lütfen korusunlar ve temiz tutsunlar .”dedi.

Özel Haber: Recep YÜZÜAK