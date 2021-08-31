“Bir Yıl içerisinde 172 basket sahasını yaptık”

Gençlik kolları turnuvasında Şampiyon Kumluyolspor

Lapseki AK Parti Gençlik kolları tarafından düzenlen ‘yaz futbol turnuvası’ da Şampiyon Çardak beldesinden Kumluyolspor oldu.

AK Parti Gençlik kolları, MHP Lapseki İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Ceyhan’ın oğlu Hasan Efe geçirdiği kaza sonucunda vefat edince turnuvaya onun adını verdiler.

Yaklaşık bir ay kadar süren turnuvaya 15 takım katılırken final karşılaşması Çardak Beledisinden Kumluyolspor ile Umurbey beldesinden Umurbeyspor karşılaştı. Normal süresi 3-3 berabere biten final karşılaşmasında penaltılarda Çardak Beledisinden Kumluyolspor 9-8 galip gelerek AK Parti Gençlik kolları tarafından düzenlen ‘yaz futbol turnuvası’ da Şampiyon Çardak beldesinden Kumluyolspor oldu.

Lapseki AK Parti Gençlik kolları Başkanı Oğuzhan Çırak tüm katılan takımlara teşekkür etti.

Final Karşılaşmasını Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, AK Parti Gençlik kolları Başkanı Oğuzhan Çırak ve tarftarlar ile birlikte izleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan” Çanakkale’miz her alanda ideasını ortaya koyuyor birçok farklı alanda yaptıklarımızı hep anlatıyoruz. Gençlik çalışmalarında da spor müsabakaların dada iddialı olan bir şehrin mensuplarıyız. Köy köy kasaba kasaba ilçe ilçe futbol tesislerimizi gözden geçiriyoruz bu gördüğümüz saha gibi bir çok sahayı hep ilçelerimize hem büyük köylerimize yapma imkanı bulduk. 172 basket sahasını yaptık son bir yıl içerisinde. Bunun karşılığında da çok muhabbetli ortamlar oluşuyor, rekabetler oluşuyor. Ama gençlerimizin bu akşamki heyecanı bize ayrı bir mutluluk verdi ama daha güzeli bir çoğunuzu tanıyorum biliyorum Umurbey beldemizde şeftali topladınız daha sonra buraya maç oynamaya geldiniz, Çardak beldemizde işinizi bitirdiniz buraya geldiniz yani hem çalıştınız hem hem akşam maç yaptınız o yorgunluğa rağmen büyük enerjinizi ortaya koydunuz çok kıymetli bir yaklaşım. Tabi bu maçların ayrı bir kıymeti oldu bu müsabakaların hatıraları geçtiğimiz günlerde vefat eden Hasan Efe kardeşimize hediye ettik 20 gün kadar önce kendisini cennete uğurladık genç yaşta Allah anne ve babasına sabırlıklar versin. Ben bu gün finalde iki takımımızın mücadalesini büyük bir keyifle izledim ben turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum”dedi.

Şampiyon takım Çardak beldesinden Kumluyolspor’un kupasını AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan verdi. İkinci Umuebeyspor’un kupasını ise AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin ve MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan birlikte verdiler. 3 Olan takım Beyçayırspor’un kupasını İse Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz verdi. Turnuvanın en çentmemen takımı seçilen Adsızlarspor’un kupasını ise emn bir kaza sonucunda oğlu vefat eden MHP Lapseki İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Ceyhan verdi. Madalyalarını ise iş adamları Mehmet Özgün ve Erdem Candaroğlu verdiler.